В России предложили освобождать от наказания осуждённых, которые неизлечимо больны. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По её словам, сейчас суд освобождает 50% тяжелобольных, однако работа по выделению из этой категории тех, кто болен смертельно, продолжается.
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