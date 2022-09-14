Москалькова предложила освобождать всех смертельно больных осуждённых

В России предложили освобождать от наказания осуждённых, которые неизлечимо больны. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По её словам, сейчас суд освобождает 50% тяжелобольных, однако работа по выделению из этой категории тех, кто болен смертельно, продолжается.