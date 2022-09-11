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Шукшину возмутил отказ от темы Донбасса и СВО на патриотических уроках в школе

Общество

Мария Шукшина высказалась о решении Минпросвещения исключить из методичек для патриотических уроков в школах темы, связанные со спецоперацией на Украине.

Шукшину возмутил отказ от темы Донбасса и СВО на патриотических уроках в школе

Актриса разделила негодование своих подписчиков. Шукшина обратила внимание на то, что сценарий школьных уроков в формате "Разговоры о важном" заметно поменялся в короткие сроки. В запланированном на 12 сентября уроке нет упоминания Украины, СВО, ДНР и ЛНР.

Вместо этого, согласно информации Шукшиной, с детям планируют говорить на тему "Россия — страна возможностей". Тема напомнила ей лозунг США об американской мечте. На уроке с детьми обсудят блогерство и бизнес на примере платформы для выбора ресторанов.

"Поработать с крупными эстрадными артистами, попутешествовать, отдохнуть, всё наладить. Бизнес, бизнес, бизнес", — гласит письмо, которое Мария Шукшина разместила в своём микроблоге.

В тексте выражают надежду на то, что Минпросвещение до 12 сентября всё исправит и введёт тему спецоперации в "Разговоры о важном".

Ранее Мария Шукшина нарисовала карикатуру на Кремль.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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