Мария Шукшина нарисовала карикатуру, на которой изобразила Кремль, растянувшийся на шпагате. У символа РФ, по мнению актрисы, ноги разъезжаются.
Актриса продемонстрировала свои изобразительные способности, начертав Кремль с руками и ногами.
"Кремль "на шпагате". Ну, или скоро сядет на оный. (См. рисунок, правда, я не художник)", — подписала свой рисунок заслуженная артистка России.
Шукшина объяснила, что одной ногой Кремль опирается на народ, а другой — на элиту.
"Но народ уже давно всё понял, желает расти и развиваться, а не загнивать в бескультурном, безнравственном, бездуховном болоте, поэтому идёт вперед. Элита же топчется на месте (это в лучшем случае), в худшем — тянет назад, в прошлое, то самое болото до 24 февраля 2022", — выразила своё мнение обладательница медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
Фантазия актрисы подсказывает ей, что "ноги" Кремля разъезжаются.
"Упс, — на кол шпагат", — подписала своё художественное творение Мария.
Выход Шукшина видит в том, чтобы элита прозрела.
"Ахтунг: Кремль не Волочкова, долго выдержать не сможет", — завершила свою мысль артистка.
Ранее Мария Шукшина выразила обеспокоенность тем, что Россия может проиграть культурную войну с Западом.
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