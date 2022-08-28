Шукшина нарисовала карикатуру на Кремль: Не Волочкова, долго выдержать не сможет

Мария Шукшина нарисовала карикатуру, на которой изобразила Кремль, растянувшийся на шпагате. У символа РФ, по мнению актрисы, ноги разъезжаются.

Карикатура актрисы Марии Шукшиной

Актриса продемонстрировала свои изобразительные способности, начертав Кремль с руками и ногами.

"Кремль "на шпагате". Ну, или скоро сядет на оный. (См. рисунок, правда, я не художник)", — подписала свой рисунок заслуженная артистка России.

Шукшина объяснила, что одной ногой Кремль опирается на народ, а другой — на элиту.

"Но народ уже давно всё понял, желает расти и развиваться, а не загнивать в бескультурном, безнравственном, бездуховном болоте, поэтому идёт вперед. Элита же топчется на месте (это в лучшем случае), в худшем — тянет назад, в прошлое, то самое болото до 24 февраля 2022", — выразила своё мнение обладательница медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

Фантазия актрисы подсказывает ей, что "ноги" Кремля разъезжаются.

"Упс, — на кол шпагат", — подписала своё художественное творение Мария.

Выход Шукшина видит в том, чтобы элита прозрела.

"Ахтунг: Кремль не Волочкова, долго выдержать не сможет", — завершила свою мысль артистка.

Ранее Мария Шукшина выразила обеспокоенность тем, что Россия может проиграть культурную войну с Западом.