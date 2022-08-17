Мария Шукшина обеспокоена тем, что Россия может проиграть культурную войну с Западом.
Актриса снова подняла нравственные проблемы российского общества. Шукшина обратила внимание на телевизионные передачи, которые развращают молодёжь.
Она отмечает, что в стране на спешат "формировать общую для всех идею развития и процветания России".
"Как мы собираемся выигрывать культурную войну с Западом?" — задаётся вопросом заслуженная артистка РФ.
Шукшина признаёт, что Запад превосходит наше Отечество по многим параметрам.
"В отличии от нас, у них есть и идеология, и тактика, и стратегия, и финансирование, и программы, которые реализуются", — написала обладательница медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
Дочь писателя и режиссёра Василия Шукшина призвала финансировать культуру и поддерживать духовно-нравственные ценности.
Ранее Мария Шукшина раскритиковала российскую науку.
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