Шукшина о преимуществе Запада над РФ: "В отличие от нас, у них есть идеология"

Мария Шукшина обеспокоена тем, что Россия может проиграть культурную войну с Западом.

Актриса снова подняла нравственные проблемы российского общества. Шукшина обратила внимание на телевизионные передачи, которые развращают молодёжь.

Она отмечает, что в стране на спешат "формировать общую для всех идею развития и процветания России".

"Как мы собираемся выигрывать культурную войну с Западом?" — задаётся вопросом заслуженная артистка РФ.

Шукшина признаёт, что Запад превосходит наше Отечество по многим параметрам.

"В отличии от нас, у них есть и идеология, и тактика, и стратегия, и финансирование, и программы, которые реализуются", — написала обладательница медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

Дочь писателя и режиссёра Василия Шукшина призвала финансировать культуру и поддерживать духовно-нравственные ценности.

Ранее Мария Шукшина раскритиковала российскую науку.