Грязев: мечтающие о гениальных детях родители могут уничтожить личность ребёнка

Клинический психолог Юрий Грязев заявил, что родители часто пытаются сделать своих детей гениями. Также специалист рассказал о последствиях подобного воспитания.

"Если слишком сильно забить расписание ребёнка кружками и секциями, то никакого детства не останется", — предупредил эксперт, слова которого приводит Общественная Служба Новостей.

По данным собеседника издания, таким образом взрослые люди пытаются самореализоваться. В этом случае несовершеннолетние не могут отличить себя от "фантазии родителей", отметил психолог. Он подчеркнул, что попытки получить гениального ребёнка разрушают его как личность.