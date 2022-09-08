На Курилах продают сгущёнку, сваренную в вулкане Баранского

На Курильских островах в продаже появилась партия сгущённого молока, сваренного в вулкане Баранского.

Баночка сладости обойдётся в 570 рублей за штуку. Местные жители нашли такое решением забавным и назвали туристической "фишкой". Однако действительно ли сладость варили в жерле вулкана, усомнились.

"Вот сильно сомневаюсь в том, что эти банки варились в "недрах вулкана". Дело в том, что если варить железные банки в серной воде вулкана Баранского, то должна происходить химическая реакция, на банках должны остаться следы, какая-то коррозия должна быть", — написали местные жители в Сети.