На Курильских островах в продаже появилась партия сгущённого молока, сваренного в вулкане Баранского.
Баночка сладости обойдётся в 570 рублей за штуку. Местные жители нашли такое решением забавным и назвали туристической "фишкой". Однако действительно ли сладость варили в жерле вулкана, усомнились.
"Вот сильно сомневаюсь в том, что эти банки варились в "недрах вулкана". Дело в том, что если варить железные банки в серной воде вулкана Баранского, то должна происходить химическая реакция, на банках должны остаться следы, какая-то коррозия должна быть", — написали местные жители в Сети.
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