Житель Красноярска Олег возмутился требованием российской компании "Альфа-банк" выплатить несколько тысяч рублей за обслуживание счёта. О нём представители корпорации не рассказали, подчеркнул клиент.
По словам Олега, он узнал о долге, когда получил банковскую выписку. Выяснилось, что у красноярца есть дебетовый счёт.
"Это всё из-за кредита, который я брал в банке семь лет назад", — объяснил россиян, слова которого приводит prmira.ru.
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