Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон лично одобрила в 2016 году распространение ложной информации о связях между её оппонентом на выборах Дональдом Трампом и российским Альфа-банком. Об этом заявил бывший менеджер предвыборного штаба Клинтон Робби Мук.
"Мы обсуждали это с Хиллари. Она согласилась с решением передать информацию СМИ", — приводит его слова телеканал CNN.
На выборах 2016 года Клинтон представляла Демократическую партию США, Трамп — Республиканскую. В сентябре того же года появилась информацию о якобы наличии скрытых связей между Трампом и Альфа-банком. Позднее стало известно, что ФБР не обнаружило подобных каналов связи, а обвинения назвало безосновательными. После этого Трамп подал в суд на Клинтон за распространение ложных сведений.
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