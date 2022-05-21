Клинтон уличили в ложных вбросах против Трампа и Альфа-банка

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон лично одобрила в 2016 году распространение ложной информации о связях между её оппонентом на выборах Дональдом Трампом и российским Альфа-банком. Об этом заявил бывший менеджер предвыборного штаба Клинтон Робби Мук.

"Мы обсуждали это с Хиллари. Она согласилась с решением передать информацию СМИ", — приводит его слова телеканал CNN.

На выборах 2016 года Клинтон представляла Демократическую партию США, Трамп — Республиканскую. В сентябре того же года появилась информацию о якобы наличии скрытых связей между Трампом и Альфа-банком. Позднее стало известно, что ФБР не обнаружило подобных каналов связи, а обвинения назвало безосновательными. После этого Трамп подал в суд на Клинтон за распространение ложных сведений.