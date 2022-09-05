Путина восхитили храбро защищающие Донбасс местные жители

Президент РФ Владимир Путин признался, что его поражает мужество местных жителей Донбасса, которые сражаются за свободу своего края.

Российский лидер отметил, что он говорит про тех, кто сражается за свою родину на передовой, подчеркнув, что речь идёт не о профессиональных военных, а об обычных людях.

"Это не профессиональные военные — два корпуса сформированы из местных жителей. Они воюют лучше, чем профессиональные военные. Они сражаются очень мужественно, храбро и результативно", — сказал Путин в эфире радиостанции "Маяк".