Пушилин поведал о планах освободить все русские города времён Российской Империи

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о намерении вернуть все города, которые были со созданы в период Российской Империи.

Такое заявление глава ДНР сделал на марафоне "Знание”, отвечая на вопрос человека из зрительного зала. Мужчина поинтересовался, почему проект Новороссии не был реализован восемь лет назад.

"Наша задача — освободить все русские города, которые были основаны русскими людьми, во времена Российской Империи, развивались во время Советского Союза. Это не только территории Новороссии”, — объяснил Пушилин.

Лидер ДНР отметил, что жители Донбасса заняты не изучением, а написанием истории.

После этого Пушилин предположил, что одним из пунктов проведения следующего марафона может стать Киев.

Ранее Денис Пушилин рассказал об увеличении темпов выдачи российских паспортов в ДНР.