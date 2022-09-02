Пушилин рассказал об увеличении темпов выдачи российских паспортов в ДНР

В ДНР увеличился темп выдачи российских паспортов, что радует граждан. Об этом рассказал глава Республики Денис Пушилин, выступая на площадке марафона общества "Знание".

По его словам, миграционная служба сейчас работает в нескольких городах: Донецке, Харцызске и Мангуше.