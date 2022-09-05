За 12 лет популяции амурских тигров выросла почти в два раза.
Так, по словам президента России Владимира Путина, количество животных увеличилось с 390 особей до 750.
Число амурских тигров за 12 лет выросло с 390 до порядка 750, заявил президент в видеоприветствии на Втором Международном форуме по сохранению тигра.
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