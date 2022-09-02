В Камчатском крае учредили губернаторскую стипендию для талантливых школьников, сообщили в правительстве региона.
"Для того, чтобы подчеркнуть, что таланты — это наше главное богатство, учреждена губернаторская стипендия, сейчас на неё уже собраны заявки. Они учитывают и успеваемость, и спортивные успехи, и участие в общественной деятельности", — говорится в сообщении.
Победителям правительство региона будет выплачивать по 15 тысяч рублей в течение учебного года.
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