На Камчатке учредили губернаторскую стипендию для школьников

В Камчатском крае учредили губернаторскую стипендию для талантливых школьников, сообщили в правительстве региона.

"Для того, чтобы подчеркнуть, что таланты — это наше главное богатство, учреждена губернаторская стипендия, сейчас на неё уже собраны заявки. Они учитывают и успеваемость, и спортивные успехи, и участие в общественной деятельности", — говорится в сообщении.

Победителям правительство региона будет выплачивать по 15 тысяч рублей в течение учебного года.