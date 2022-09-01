Проблему жестокого обращения с животными нужно решать на федеральном уровне

Политолог, общественный деятель Иван Аркатов заявил, что проблему жестокого обращения с животными нужно решать на федеральном уровне.

По словам Артакова, использование животных в корыстных целях недопустимо. Так, недавно активисты в Петербурге добились закрытия кафе, в котором посетители могли поиграть с собаками породы корги. По мнению Артакова, за подобным отношением к животным необходимо следить на федеральном уровне.

"У нас есть законодательство, которое регламентирует жестокое обращение с животными, заводятся дела вплоть до уголовных. Здесь нужно на высоких уровнях разбирать эту историю", — заявил Аркатов в беседе с ФАН.