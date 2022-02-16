Феномен стаи: животные бегают по кругу, чтобы стать сильнее

Наверняка вы не раз замечали, что для некоторых видов животных характерно "кружиться" вокруг некоего центра. Как правило, речь идёт о рыбах, насекомых или червях. До недавних пор исследователи никак не могли объяснить этот феномен. Объяснение предложили специалисты из Сколковского института науки и технологий. Результаты их работы были опубликованы в научном журнале Scientific Reports.

Стая ласточек

Принцип стаи

Учёные решили смоделировать поведение разных групп и видов животных, используя искусственный интеллект. Нейросеть обучали коллективному движению с соблюдением определённых требований — например, оставаться на заданном расстоянии от центра группы и от соседних особей. В итоге был получен эффект самопроизвольного кружения.

При этом авторы исследования обратили внимание на то, что во всех случаях участники модели находили оптимальный способ движения, позволяющий им сохранять силы. Так, две особи выстраивались в одну линию, три образовывали треугольник, а четыре — ромбовидную конфигурацию.

По мнению экспертов, именно по такому принципу формируются стаи. Если коллектив сбивается вокруг центра, это уменьшает риск негативного воздействия окружающей среды, например ветра или подводных потоков.

"Эти и другие, порой неожиданные построения, при большей численности группы были независимо найдены альтернативным методом, — комментируют специалисты. — Хотя в природе присутствуют и другие факторы, определяющие структуру стаи, например защита от хищников, положение вожака и проч. Полученные результаты наглядно демонстрируют широкую применимость метода и его надёжность".

Встаньте в круг!

Бурятские шаманы

Кстати, иногда "эффект кружения" встречается и у более "продвинутых" видов — собак, кошек, волков. И, как ни странно, у людей.

Водить хороводы на Руси — очень давняя традиция. И она испокон веков существовала у самых разных народов. Чаще всего её связывали с каким-то обрядом или ритуалом. Например, таким образом отмечали праздники, посвящённые определённым божествам, приносили жертвы, пытались исцелять болезни. И, конечно, кружение использовали в погребальных церемониях.

Принцип практически везде был одинаковым: люди брались за руки и начинали кружиться вокруг центра, где размещалось чучело Масленицы, изображение божества, жертва, исцеляемый больной или погребальный костёр — в зависимости от цели и характера ритуала. Иногда в центр становился ведущий — к примеру, маг, шаман или колдун, который осуществлял какие-то индивидуальные манипуляции — скажем, бил в бубен. Обычно всё это действо сопровождалось выкрикиванием или пением каких-то текстов, заговоров, заклинаний.

Таким образом могли вызывать дождь во время засухи, молить богов об урожае, об удачной охоте, о победе воинов в сражении и многом другом. Организаторы и участники верили, что, встав в круг и совершив те или иные действия, они могут повлиять на реальность и изменить её к лучшему.

Изменить сознание

Стая акул

Современные психологи и психотерапевты считают, что кружение вкупе с ритуальным пением вводило участников в трансовое состояние. И это давало ощущение того, что действительно происходит что-то иррациональное. У людей менялось сознание, после коллективного взаимодействия они могли ощутить прилив силы, энергии.

Не исключено, что в отдельных случаях это действительно могло способствовать излечению от каких-то недугов, особенно если те носили психосоматический характер.

Но не стоит использовать только прошедшее время. Эти "методики" используются определёнными группами людей и в наши дни. Даже на психологических тренингах. Правда, в отношении животных исследования ранее не проводились. Но теперь этот пробел наконец будет восполнен.

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