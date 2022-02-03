Курица пробралась в здание Пентагона США

В США курица пробралась в здание Пентагона, которое многие специалисты называют одним из самых охраняемых объектов в мире, сообщает Military Times.

Сотрудники оборонного ведомства США задержали курицу и передали её в Лигу защиты животных округа Арлингтон. Там попросили пользователей Facebook придумать кличку для птицы.

Одна из подписчиц предложила назвать курицу Этель в честь Этель Розенберг — коммунистки, которая была обвинена в шпионаже в пользу СССР и казнена в 1953 году. Другая интернет-пользовательница написала, что птицу нужно назвать Рози в честь президента Рузвельта, который отменил дискриминацию по национальному, религиозному и расовому признаку.

В итоге курица получила кличку Хенни Пенни (Пентагон).

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