Пентагон прокомментировал утечку информации об ответе США и НАТО России

США и НАТО официально отклонили ключевые требования России о гарантиях того, что возглавляемый США военный блок не будет расширяться ближе к своим границам. Эта информация, как ранее сообщала Pravda. Ru, была "слита" испанскому изданию El Pais.

Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби опроверг информацию о том, что Вашингтон причастен к утечке информации о реакции США и НАТО на предложения России по безопасности в испанскую газету El Pais. Однако Кирби предположил, что Пентагон не недоволен утечкой.

Напомним, согласно документам, опубликованным испанскими журналистами, Запад, возглавляемый США, отклонил просьбу России о том, чтобы НАТО прекратило свое расширение на восток. А также подтвердило свою поддержку "права других государств выбирать или изменять меры безопасности”, осудив требование России не принимать ни Украину, ни каких-либо новых членов, и призвало Москву выйти из Украины и передать контроль над Крымом Киеву.

"Мы не обнародовали этот документ, но теперь, когда он опубликован, он подтверждает всему миру то, о чем мы всегда говорили, — сказал Кирби. — Соединенные Штаты сделали все возможное, чтобы найти дипломатическое решение, и если Россия действительно хочет договориться о решении, как она утверждает, этот документ, безусловно, ясно показывает, что для этого есть путь".

В дополнение к очевидной поддержке публикации документов, в своём заявлении Кирби не исключил возможности того, что союзники США могли передать их в El Pais, чья редакционная линия последовательно поддерживает НАТО.

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