Песков: Путин глубоко соболезнует близким Горбачёва

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Пеков рассказал, что президент РФ намерен выразить слова поддержки родственникам умершего Михаила Горбачёва в телеграмме.

Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью Горбачёва. Утром российский лидер направит телеграмму родным и близким первого и единственного президента СССР.

Михаил Горбачёв скончался на 92 году жизни после продолжительной болезни. Его похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой Горбачёвой.