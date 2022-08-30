Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Пеков рассказал, что президент РФ намерен выразить слова поддержки родственникам умершего Михаила Горбачёва в телеграмме.
Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью Горбачёва. Утром российский лидер направит телеграмму родным и близким первого и единственного президента СССР.
Михаил Горбачёв скончался на 92 году жизни после продолжительной болезни. Его похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой Горбачёвой.
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