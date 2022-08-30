Скончался Михаил Горбачёв

В Москве после продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв.

"Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачёв", - сообщили в ЦКБ.

Первому и единственному президенту Советского Союза был 91 год.

Официально причину смерти пока не называют. В июне были сообщения, что состояние здоровья Горбачёва серьёзно ухудшилось, у него были проблемы с почками. Горбачёву приходилось ездить на гемодиализ. Однако официального подтверждения этой информации не было.

Михаил Сергеевич Горбачёв родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Медвеженского района Ставропольского края. Его карьера началась в середине 1950-х годов, когда Горбачёв стал заместителем заведующего Отделом агитации и пропаганды Ставропольского крайкома ВЛКСМ.

В 1970 году стал первым секретарём Ставропольского крайкома КПСС. Партийная карьера Горбачёва вообще была очень успешной. Он сам говорил, что ему покровительствовал председатель КГБ Юрий Андропов.

Горбачёва высоко оценивал и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. В 1978 году по его инициативе Горбачёв был избран секретарём ЦК КПСС.

В марте 1985 года Горбачёв стал генеральным секретарём ЦК КПСС, то есть по сути главой государства. Во многом благодаря поддержке министра иностранных дел Андрея Громыко. Тогда, конечно, едва ли кто мог знать, что Горбачёв станет и последним генсеком...

В октябре 1988 года Михаил Горбачёв возглавил Президиум Верховного Совета СССР, то есть совместил высшую партийную и государственную должности. И опять-таки, он стал последним председателем Президиума ВС СССР.

В 1989 году Михаил Горбачёв возглавил Верховный Совет СССР. Этот пост он покинул год спустя, после избрания президентом СССР. Как оказалось впоследствии, Горбачёв оказался единственным президентом Советского Союза.

В отставку он подал 25 декабря 1991 года, спустя три недели после того, как были подписаны Беловежские соглашения.