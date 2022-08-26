Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело по факту нанесения непоправимого увечья 8-летнему мальчику из Магнитогорска. Процесс расследования уголовного дела направлены в центральный аппарат СК РФ, передаёт kursdela.biz.
47-летняя женщина на протяжении нескольких лет издевалась над сыном своего бывшего мужа, который лишён родительских прав. В результате истязаний мачеха откусила ребёнку кончик носа.
На данный момент мальчик проживает у бабушки, его здоровью ничего не угрожает.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.