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Глава СК РФ Бастрыкин проконтролирует дело ребёнка из Магнитогорска

Общество

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело по факту нанесения непоправимого увечья 8-летнему мальчику из Магнитогорска. Процесс расследования уголовного дела направлены в центральный аппарат СК РФ, передаёт kursdela.biz.

47-летняя женщина на протяжении нескольких лет издевалась над сыном своего бывшего мужа, который лишён родительских прав. В результате истязаний мачеха откусила ребёнку кончик носа. 

На данный момент мальчик проживает у бабушки, его здоровью ничего не угрожает. 

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Автор: Мария Карева, Куратор: Наталия Красовская
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