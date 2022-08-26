Глава СК РФ Бастрыкин проконтролирует дело ребёнка из Магнитогорска

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело по факту нанесения непоправимого увечья 8-летнему мальчику из Магнитогорска. Процесс расследования уголовного дела направлены в центральный аппарат СК РФ, передаёт kursdela.biz.

47-летняя женщина на протяжении нескольких лет издевалась над сыном своего бывшего мужа, который лишён родительских прав. В результате истязаний мачеха откусила ребёнку кончик носа.

На данный момент мальчик проживает у бабушки, его здоровью ничего не угрожает.