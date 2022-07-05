В Татарстане ребёнок остался без части носа, когда наклонился слишком близко к собаке. Об этом пишет inkazan.ru, ссылаясь на сообщение пресс-службы Детской республиканской клинической больницы.
Медики рассказали, что на прошлой неделе 8-летний мальчик попытался погладить собаку, которая в тот момент оказалась настроена агрессивно, или же посчитала, что от ребёнка исходит угроза. Животное вцепилось мальчику в нос, откусив его кончик.
Пострадавшему ребёнку уже оказана вся необходимая медпомощь: ему проведена пластика носа, мальчик чувствует себя нормально.
Журналисты сообщили, что только в этой больнице медики столкнулись с тремя подобными случаями за последние пару лет. Все пострадавшие дети прошли тщательный осмотр, им были проведены операции.
Специалисты напоминают, что животные, как и люди, тоже могут ревностно относиться к нарушению своего личного пространства, плохо себя чувствовать, быть больными или просто не в настроении играть, в такие моменты трогать их не надо.
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