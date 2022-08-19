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Сенатор Исаков о дочери, выступающей против СВО: "Продала отца, семью, Родину"

Общество

Дочь сенатора от Югры Эдуарда Исаева заявила, что создаёт движение против спецоперации на Украине под названием "Сила Любви". Отец девушки отреагировал на её заявление.

Сенатор Исаков о дочери, выступающей против СВО: "Продала отца, семью, Родину"

Сенатор объяснил, что не воспитывает наследницу от первого брака по имени Диана с трёхлетнего возраста. Исаев рассказал, что в апреле его дочь выходила на акцию, выступая против СВО. Тогда он пытался вразумить 25-летнюю девушку, предлагая ей поехать в Донбасс, однако она отказалась это делать.

Теперь Диана дала громкое интервью изданию, признанному иноагентом, представившись дочерью сенатора.

"Видимо, она получила денежные средства от данных средств массовой информации, другими словами — продала своего отца, семью, Родину, и покинула Россию. Сложно подобрать слова, когда твоя дочь оказывается предателем", — написал Исаев в своём микроблоге.

Сенатор отметил, что как только понял, что у дочери антироссийская позиция, он перестал её обеспечивать материально.

"Она решила заработать деньги, продав свое интервью", — пожаловался член Совета Федерации.

Ранее раскол произошёл в семье актёра Владимира Машкова. Его дочь Мария Машкова, известная широкой публике по сериалу "Не родись красивой", отказалась возвращаться из США в Россию. Она открыто выступает против действий Вооружённых сил РФ на Украине.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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