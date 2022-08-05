Выступающая против СВО дочь Машкова в сердцах послала отца: "Мы победим!"

У наследницы Владимира Машкова Марии сдали нервы. Актриса грубо послала отца, который поддерживает спецоперацию на Украине.

Раскол в семье Машковых произошёл после начала СВО. Мария Машкова, известная широкой публике по сериалу "Не родись красивой", отказалась возвращаться из США в Россию. Она также открыто выступает против действий Вооружённых сил РФ на Украине.

В своём очередном посте в социальных сетях Мария разместила фрагмент клипа Юрия Шевчука на песню "Не с Вами".

"Идите в ж… со своей в….*, отцы! Мы победим. Любовь всегда побеждает", — написала Мария в своём микроблоге.

Ранее Машкова признавалась, что их отношения с отцом дали трещину.

"Между нами будто висит что-то страшное, большое и мертвое", — объясняла актриса.

* по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.