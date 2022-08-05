У наследницы Владимира Машкова Марии сдали нервы. Актриса грубо послала отца, который поддерживает спецоперацию на Украине.
Раскол в семье Машковых произошёл после начала СВО. Мария Машкова, известная широкой публике по сериалу "Не родись красивой", отказалась возвращаться из США в Россию. Она также открыто выступает против действий Вооружённых сил РФ на Украине.
В своём очередном посте в социальных сетях Мария разместила фрагмент клипа Юрия Шевчука на песню "Не с Вами".
"Идите в ж… со своей в….*, отцы! Мы победим. Любовь всегда побеждает", — написала Мария в своём микроблоге.
Ранее Машкова признавалась, что их отношения с отцом дали трещину.
"Между нами будто висит что-то страшное, большое и мертвое", — объясняла актриса.
* по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.
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