Кураев о том, как Украина подставляет артистов РФ: "Жертва пешкой называется"

Протодиакон Андрей Кураев в беседе с Pravda.Ru прокомментировал новость о том, что Главное управление разведки Минобороны Украины выразило благодарность российским артистам.

Андрей Кураев объяснил, что в любом конфликте каждая сторона принимает свои шаги, чтобы показаться лучше.

"У нас есть "карманная" иностранная звезда типа Стивена Сигала. У каждой страны с внешнеполитическими интересами есть "карманные" зарубежные эксперты и блогеры, которых потом можно пригласить в эфир и они будут с акцентом рассказывать или даже на своем родном языке то, что угодно, что им заказали", — сказал профессор Богословия РПЦ.

Он охарактеризовал такую тактику ГУР фразой "без меня меня женили".

"То есть человек, может быть, и ничего не высказывался по поводу текущих событий, но его скажем внесли в этот список, и пойди ему теперь объясняйся", — объяснил Кураев.

Протодиакон считает, что такие методы небезопасны для людей, живущих в РФ.

"Если этот человек находиться в пределах России, а при этом Министерство бороны Украины выражает ему благодарность, то это просто прямая подстава. Это "жертва пешкой" называется", — отметил представитель РПЦ.

Он отметил, что неразборчивость в методах — свойство любой воюющей стороны.