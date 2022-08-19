Главное управление разведки Минобороны Украины официально выразило благодарность российским знаменитостям, которые покинули РФ после начала спецоперации на Украине.
Слова признательности в адрес звёзд РФ, высказавшихся против СВО, содержатся в заявлении пресс-службы ГУР. В тексте упоминаются артисты: Юрий Шевчук, Земфира, Андрей Макаревич, Максим Покровский, Борис Гребенщиков, группа Little Big и другие.
В ГУР отметили "заслуги" видных деятелей российской культуры и подчеркнули, что их позиция схожа с позицией спецслужбы. В заявлении говорится, что в России якобы преследуют несогласных.
"Преследование художников, которые, так или иначе, высказались против российской агрессии, привели к тотальному преследованию несогласных. В результате многие из них были вынуждены покинуть территорию РФ", — гласит сообщение ГУР.
Ранее Ксения Собчак назвала призыв Владимира Зеленского выдворить русских из Европы "фантастической глупостью". Звезда считает, что Украина толкает активных людей "в объятия власти".
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