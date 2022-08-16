Депутат Бессараб о возрождении звания "мать-героиня" в РФ: это только начало

Депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб оценила подписание президентом страны Владимиром Путиным указа, касающегося учреждения звания "мать-героиня" в России.

Этим указом также гарантируется получившей награду женщине выплата единовременной премии в размере 1 миллиона рублей.

Бессараб уверена, что матери-героини отныне будут пользоваться и другими гоударственными льготами.

"Я думаю, что это не последние ещё льготы и преференции для такого высокого и почётного звания "мать-героиня", которое учреждено указом президента. То есть это действительно почётное высокое звание, которое всегда оценивалось на уровне звания Героя России. Я думаю, что это то начало, та новая страница в истории России, которая позволит восстановить гордое звание матери-героини, — добавила Бессараб", — сказала депутат в беседе с RT.

Согласно подписанному Путиным указу звание матери-героини присуждается гражданкам РФ, имеющих 10 и более детей. Светлана Бессараб напомнила, что это звание женщина может получить по достижению младшим ребёнком одного года.