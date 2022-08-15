Российский депутат призвала выплачивать детям участников спецоперации стипендии

Член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Светлана Бессараб в разговоре с Pravda.Ru положительно оценила решение главы Чувашии Олега Николаева выплачивать стипендии детям добровольцев, которые принимают участие в военной спецоперации России по принуждению к миру на Украине.

"Конечно, каждый регион вводит меры поддержки в силу своего бюджета. Было бы правильно рассмотреть вопрос таких стипендий на федеральном уровне", — подчеркнула депутат.

Вместе с этим она напомнила, что российские чиновники решили предоставить детям военных, которые сражаются на Украине, преимущественное право на поступление в ВУЗы на бюджетной основе. По словам парламентария, власти защитят персональную информацию таких абитуриентов.

"С учётом поступления на бюджетной основе будет выплачиваться стипендия. Но мы знаем, что сегодня речь идёт о небольших средствах, к сожалению", — заключила член ГД.

Ранее чувашские власти рассказали об именных стипендиях, которые получат дети добровольцев-участников миссии РФ на Украине. Николаев допустил, что чиновники введут подобные выплаты и для школьников, родители которых погибли в ходе спецоперации.

"Наряду с уже действующими мерами поддержки в ближайшее время будет принято решение о назначении детям-школьникам добровольцев батальона "Атал" именной стипендии главы ЧР", — отметил руководитель республики.