Космонавты РФ будут брать с собой в полёты огнестрельное оружие

Начальник Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Максим Харламов объяснил, для чего российских космонавтов вооружат огнестрельным оружием.

Харламов рассказал, что в будущем российские покорители космоса будут иметь при себе огнестрельное оружие в момент полёта.

Обозреватель "Звезды" Алексей Самолётов отметил, что огнестрельное оружие выдавалось нашим космонавтами ранее для защиты от диких зверей. В среду обитания опасных животных космонавты рисковали попасть при приземлении. Нередко они оказывались в удаленных уголках Земли, мало освоенных человеком.

"В данный момент в носимом аварийном запасе космонавта огнестрельного оружия нет, но РКК "Энергия" совместно с центром подготовки космонавтов ведёт исследования в создании нового комплекта носимого аварийного запаса, и там предусматривается наличие огнестрельного оружия. Каким оно будет, вопрос открытый", — цитирует слова Харламов "Звезда".

Ранее сообщалось, что американцы пытаются присвоить себе Луну, чтобы остальные страны были им должны.