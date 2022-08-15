Начальник Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Максим Харламов объяснил, для чего российских космонавтов вооружат огнестрельным оружием.
Харламов рассказал, что в будущем российские покорители космоса будут иметь при себе огнестрельное оружие в момент полёта.
Обозреватель "Звезды" Алексей Самолётов отметил, что огнестрельное оружие выдавалось нашим космонавтами ранее для защиты от диких зверей. В среду обитания опасных животных космонавты рисковали попасть при приземлении. Нередко они оказывались в удаленных уголках Земли, мало освоенных человеком.
"В данный момент в носимом аварийном запасе космонавта огнестрельного оружия нет, но РКК "Энергия" совместно с центром подготовки космонавтов ведёт исследования в создании нового комплекта носимого аварийного запаса, и там предусматривается наличие огнестрельного оружия. Каким оно будет, вопрос открытый", — цитирует слова Харламов "Звезда".
Ранее сообщалось, что американцы пытаются присвоить себе Луну, чтобы остальные страны были им должны.
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