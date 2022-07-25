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Автор Александр Артамонов

Американцы пытаются присвоить себе Луну, чтобы остальные страны были им должны

Мир

Накануне нового тысячелетия на Луне был открыт водяной лёд, делающий возможным добычу кислорода и водорода. Так принципиально был решён — пусть пока и теоретически — вопрос о возможном освоении спутника Земли.

Американцы пытаются присвоить себе Луну, чтобы остальные страны были им должны

И сразу на Коллективном Западе началась подковёрная возня, направленная на отчуждение пусть пока ещё и практически недоступных, но столь вожделенных ресурсов дальнего и ближнего космоса. В течение двух десятилетий Вашингтон вёл тихой сапой долгосрочную подготовку, в конечном счёте вылившуюся в подписание программного документа, полностью поменявшего юридические правила освоения внеземного пространства.

О чём, собственно, речь?

13 октября 2020 года американское космическое агентство NASA неожиданно объявило о новом правовом тексте — так называемом "Соглашении Артемиды" для освоения Луны. Сначала текст был подписан первыми 7 государствами.

На сегодняшний день, то есть через неполных 2 года, свои подписи под документом уже поставили руководители 21 страны, включая Великобританию, Францию, Японию, Канаду, Италию, Австралию, ОАЭ и последнюю подписавшую — Саудовскую Аравию. Россия в лице Роскосмоса и Китай к этому акту ожидаемо не присоединились.

В, казалось бы, тщательно проработанном документе, содержащем 13 крупных разделов, учтены почти все возможные аспекты совместной работы: принятие общих стандартов по созданию и использованию космической техники, оказание взаимной помощи в аварийных ситуациях, обмен результатами исследования в рамках программы "Артемида" и даже сбор космического мусора…

Однако, тут встаёт закономерный вопрос о легитимности подобных инициатив. Ведь логично предположить, что решения такого уровня должны обязательно приниматься соборно, то есть коллегиально — как минимум, на уровне Комитета по использованию космического пространства в мирных целях (COPUOS) при ООН.

Если же взять квинтэссенцию предлагаемых в новом космическом акте изменений, то любому юристу быстро станет ясно, что речь идёт о потугах обойти подписанный более 60 лет назад, в 1958 г., "Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела". Напомним, что этот исторический — без преувеличения — документ в те годы ратифицировали аж 109 государств.

В тексте этого основополагающего космического нормативного акта присутствует пункт о праве собственности на небесные тела. Фактически документ делает подобное частное владение принципиально невозможным — будь то Марс, Луна или какой-нибудь планетоид. В то же время, естественно, что построить какой-либо объект на Луне вам теоретически никто не запрещает. Однако, вы будете являться собственником исключительно постройки, но никак не того грунта, на котором она стоит.

Все основные положения были в дальнейшем пояснены и в Соглашении о деятельности государств на Луне и других небесных телах от 5 декабря 1979 года, принятого резолюцией за номером 34/68 Генеральной Ассамблеи ООН. К сожалению, документ не был ратифицирован всеми заинтересованными государствами, но правоприменительные нормы в нём разработаны особо скрупулёзно.

Итак, в течение многих десятилетий преемственность базе, заложенной предыдущими актами космического права, неукоснительно соблюдалась. В духе изначального текста были утверждены договор от 1967 года о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, соглашение о спасении космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое пространство от 1968 года, конвенция о международной ответственности за ущерб, причинённый космическими объектами от 1972-ого и конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство (1975 год).

Зачем весь сыр-бор?

Самое неприятное: нынешнее "соглашение Артемиды" действительно готовили долго и тщательно, неторопливо подводя подкоп под устоявшиеся нормы международной юрисдикции. Так, уже 5 лет назад, 12 декабря 2017 года 45-й президент США Дональд Трамп подписал собственный указ, идущий вразрез с актом 1958 года, а 6 апреля 2020 г. тот же глава американского государства выпускает ещё один акт об оказании всесторонней государственной помощи коммерческому освоению американскими компаниями естественных ресурсов спутника Земли и на других планетах и астероидах.

К чему стремятся США? Во-первых, их интересует реализация проекта окололунной пилотируемой станции "Gateway", а также высадка на Луну при дальнейшем создании научной обитаемой базы на или под поверхностью этого небесного тела. Москва же ожидаемо проект не поддерживает, оставаясь, совместно с Пекином, сторонником изначального договора о космосе и принципов развития научной космонавтики.

Любопытно, что без нашей страны Штаты явно не в силах осуществить задуманное: пятая по счёту попытка создать прототип старой советской силовой установки РД-180 опять не увенчалась успехом. Начинания Илона Маска никак не помогут его родине создать движитель для подъёма из гравитационного колодца больших объёмов грузов. Ракета экстракласса "SLS" по-прежнему не существует, и даже её прототип никак не пройдёт лётные испытания. Результаты программы "Starship" (многоразовая ракета-носитель от компании "SpaceX"), мягко говоря, не впечатляют. А между тем, без такого носителя невозможно осуществить программу по созданию лунного посадочного модуля.

Зачем же тогда было сыр-бор городить и подписывать "Соглашение Артемиды"? Обозреватель Михаил Котов выдвинул в своё время остроумную мысль, что, на самом деле, речь идёт о юридических тонкостях освоения космического пространства.

Он высказал предположение, что США всего лишь пытаются юридически "застолбить" — как это делается в патентном праве — собственность на то, чем, по сути, и владеть-то на законных основаниях не могут. То есть, когда мы разовьём программу и высадимся на Луне, то на нас подадут в суд, что мы, мол, нарушили американское право собственности. В этой связи представляется оправданным срочно дезавуировать хитромудрое соглашение во всех международных инстанциях, заявив о его юридической ничтожности.

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Лунная программа. Вся правда о Луне и Американцах
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша наса космос илон маск роскосмос
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