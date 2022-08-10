Генпрокуратура РФ: сотням россиян незаконно отказали в новых выплатах на детей

Генпрокуратура России выявила более тысячи незаконных отказов в социальных выплатах на детей от 8 до 17 лет. В ходе проверки Пенсионного фонда по Красноярскому краю выяснилось, что сотрудники лишили денег больше тысячи семей.

По сообщению Генпрокуратуры, в Пенсионном фонде края сослались на то, что семьи не проходят "по заработку", который якобы превышает прожиточный минимум края на душу населения. Речь идёт о выплатах на детей, которые по указу президента страны Владимира Путина, впервые россияне с низким доходом должны были получить в мае.

"При рассмотрении заявлений допущена техническая ошибка. Суммы получаемых семьями социальных пенсий учитывались дважды. Доход семей был необоснованно завышен, а произведённые в автоматическом режиме расчёты некорректны", — цитирует сообщение надзорного органа Москва 24. — В результате вскрыто 1 048 неправомерных решений, которые изменены, права жителей края восстановлены".

По словам юриста Марины Кельбах, попавшие в похожую ситуацию семьи могут попытаться обратиться в ПФР ещё раз с заявлением, в котором будут учтены прежние ошибки. Если же в фонде откажут повторно, то нужно идти в суд.

"Эффективнее обращаться в суд, потому что, в отличие от прокуратуры, он может отменить решение Пенсионного фонда и обязать назначить выплату. Прокуратура же — это надзорный орган, она может зафиксировать нарушения и потребовать от фонда пересмотреть решения по выплатам", — пояснила юрист.