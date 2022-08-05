Житель ХМАО во время ночной рыбалки выловил двух гигантских судаков

Житель Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Лобов в карьере Сургутского района выловил двух гигантских судаков весом более семи килограммов. Об этом пишет muksun.fm.

В социальных сетях мужчина поделился, что рыбачил ночью. По его словам, сначала в карьере было темно. Кроме того, ему сильно мешал боковой ветер. Несмотря на эти препятствия, мужчина закинул приманку.

"Запеленговав мою наживку, клыкастый бес устремляется за ней вслед. Я прям чувствую, как он смотрит на неё", — поделился житель ХМАО.

После этого рыба сделала "молниеносную атаку", ведь приманка оказалась в её пасти, пояснил мужчина. Он добавил, что такие минуты "будоражат кровь". Темнота придаёт всему этому "неповторимый шик", заключил рыбак.

Ранее сообщалось, что мужчина выловил огромную девятикилограммовую щуку в Мошковском районе Новосибирской области.