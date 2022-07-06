Полицейские задержали в Хакассии трёх браконьеров из Красноярского края, которые причинили ущерб водным биологическим ресурсам в размере 245 тысяч рублей, передаёт newkhakasiya.online.
По информации издания, в общей сложности злоумышленники поймали свыше 700 рыб. В улове были найдены плотва, сазаны, налимы, окуни, щуки, лещи и караси. Оперативники обнаружили браконьеров во время патрулирования рек Абакан и Енисей, Красноярского и Саяно-Шушенского водохранилищ.
Полицейские изъяли у нарушителей запрещённый улов, а также лодки и более 700 метров сетей.
В отношении жителей Красноярского края возбудили уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ о незаконной рыбалке с применением запрещённых орудий лова. Все материалы переданы в суд. Как пояснили представители МВД, браконьеры уже возместили нанесённый природе ущерб.
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