В Хакасии браконьеры из Красноярского края выловили рыбы на 245 тысяч рублей

Полицейские задержали в Хакассии трёх браконьеров из Красноярского края, которые причинили ущерб водным биологическим ресурсам в размере 245 тысяч рублей, передаёт newkhakasiya.online.

По информации издания, в общей сложности злоумышленники поймали свыше 700 рыб. В улове были найдены плотва, сазаны, налимы, окуни, щуки, лещи и караси. Оперативники обнаружили браконьеров во время патрулирования рек Абакан и Енисей, Красноярского и Саяно-Шушенского водохранилищ.

Полицейские изъяли у нарушителей запрещённый улов, а также лодки и более 700 метров сетей.

В отношении жителей Красноярского края возбудили уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ о незаконной рыбалке с применением запрещённых орудий лова. Все материалы переданы в суд. Как пояснили представители МВД, браконьеры уже возместили нанесённый природе ущерб.