Рыбак выловил огромную девятикилограммовую щуку в Мошковском районе Новосибирской области. Об этом пишет atas.info.
По информации издания, мужчина поделился своим уловом в группе "Рыбалка в Новосибирске". По его словам, сначала клевала только щука весом до трёх килограмм. Однако спустя некоторое время он выловил "рыбу-гиганта".
"Мошковский район. Повезло заполучить трофей на девять килограмм, который, к сожалению, не выжил", — поделился мужчина.
Другие фанаты рыбалки поразились размером и весом щуки. Теперь пользователи пытаются узнать конкретное место в Мошковском районе, где мужчине удалось поймать "гиганта".
Ранее сообщалось, что в Бутурлинском районе Нижегородской области исчез целый водоём, богатый щуками, окунями и карасями. Рыбаки часто приезжали на озеро Нерослиха, однако сейчас на его месте осталась лишь небольшая лужа.
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