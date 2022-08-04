Соседов осадил Шукшину: "А то, что творится с вашей матерью, это не за гранью?"

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов посоветовал Марии Шукшиной сначала разобраться со своими родственниками, а потом критиковать остальных.

Мария Шукшина негативно высказалась о передаче "За гранью" и её телеведущем. Актриса считает, что ТВ-программа развращает население России, делая его бездуховным.

Сергей Соседов ответил заслуженной артистке России, припомнив ей скандальные ток-шоу, в которых участвовала её мать Лидия Федосеева-Шукшина.

"Хотя в их семье тоже много проблем. Маша, а то, что творится в вашей семье, с вашей матерью, с вашей сестрой Ольгой, это не за гранью?" — обратился к обладательнице медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени телеведущий.

Ранее Мария Шукшина пожаловалась Михаилу Мишустину на развратные и клеветнические программы российского телевидения, которые, по её мнению, работают по вражескому заказу.