Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов посоветовал Марии Шукшиной сначала разобраться со своими родственниками, а потом критиковать остальных.
Мария Шукшина негативно высказалась о передаче "За гранью" и её телеведущем. Актриса считает, что ТВ-программа развращает население России, делая его бездуховным.
Сергей Соседов ответил заслуженной артистке России, припомнив ей скандальные ток-шоу, в которых участвовала её мать Лидия Федосеева-Шукшина.
"Хотя в их семье тоже много проблем. Маша, а то, что творится в вашей семье, с вашей матерью, с вашей сестрой Ольгой, это не за гранью?" — обратился к обладательнице медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени телеведущий.
Ранее Мария Шукшина пожаловалась Михаилу Мишустину на развратные и клеветнические программы российского телевидения, которые, по её мнению, работают по вражескому заказу.
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