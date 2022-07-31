Шукшина пожаловалась Мишустину: Наши ТВ-каналы работают по украинскому заказу

Мария Шукшина уверена, что российское ТВ выполняет вражеские заказы. Актриса поняла это, когда на Первом канале её отца, писателя Василия Шукшина, назвали "мерзопакостным".

Заслуженная артистка России уверена, что на телевидении РФ правят не только коммерческие интересы. Она заподозрила центральные каналы страны в выполнении украинских заказов.

"Я давно поняла, что наши ТВ каналы работают по заказу. В данной статье раскрыта тема заказа украинского", — написала Мария Васильевна в своём микроблоге.

Артистка вспомнила, как несколько лет назад на телевидении принялись дискредитировать её знаменитого отца.

"В эфире 1 Канала на всю страну какая-то неизвестная никому украинская актриса говорит, что "Шукшин — мерзопакостный" (эфир от 28.11.2017 "Пусть говорят"), а дальше эстафетную палочку подхватывают канал Россия, НТВ и собянинский "ТВ Центр", сняв аж 4 серии наимерзейшого док. фильма о Шукшине, не постеснявшись даже и меня туда приглашать", — рассказала Обладательница медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

Мария Шукшина призналась, что пыталась найти защиту от клеветы, однако ничего не помогало.

"Куда я только не обращалась, какую помощь не искала, с кем только не разговаривала, даже Михаилу Владимировичу Мишустину пожаловалась на эту ситуацию", — призналась актриса.

Артистка заметила, что с начала спецоперации на Украине ситуация начала меняться в лучшую сторону. Она надеется, что дело будет доведено до конца.

"Поскольку Победа нам нужна и на внутреннем фронте", — отметила артистка.

Ранее Мария Шукшина подробно разобрала вредоносные программы российского ТВ. Актриса негодует, так как на ТВ показывают "олигархов, мошенников и проституток".