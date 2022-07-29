Адвокат о выдворении Киркорова из Молдавии: "Политическая линия у него чёткая"

Юрист, адвокат, общественный деятель Дмитрий Аграновский в беседе Pravda.Ru прокомментировал инцидент, произошедший с Филиппом Киркоровым в аэропорту Молдавии.

Дмитрий Аграновский уверен, что короля российской эстрады не пустили в Молдавию из-за того, что певец придерживается последовательной патриотической позиции, в отличие от Аллы Пугачёвой и Максима Галкина.

"Я за Филиппом Киркоровым слежу давно, и, в принципе, мне его творчество не близко, но человек это порядочный, патриотичный. И, например, Бедрос Киркоров, его отец, — вообще сторонник Советского Союза", — сказал юрист.

Адвокат напомнил, что Киркорову запрещён въезд и на Украину, и в Прибалтику, так как его имя находится в базе "Миротворца".

"Его творчество, конечно, может быть, кому-то нравится, кому-то нет, но политическая линия у него достаточно четкая. Так что я не удивлен. И я абсолютно уверен, что вот он поехал в Крым выступать, и он перед нашими ранеными бойцами будет выступать, и поедет ещё и будет выступать ещё. И не будет обращать внимание ни на какие запреты", — выразил свою точку зрения Аграновский.

Ранее Владимир Соловьёв похвалил Киркорова за то, что он сделал свой выбор.