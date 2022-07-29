Владимир Соловьёв о Киркорове: "Он свой выбор сделал"

Телеведущий Владимир Соловьёв уверен, что Филипп Киркоров своим выбором навсегда разрушил отношения с Аллой Пугачёвой и Максимом Галкиным.

Филипп Киркоров, у которого возникли проблемы с проведением концертов в России, реабилитировался тем, что посетил крымский госпиталь с ранеными участниками спецоперации на Украине. Он позвал солдат на свой концерт и призвал зрителей поприветствовать присутствующих в зале военных аплодисментами.

Владимир Соловьёв похвалил Киркорова за то, что принял нужную сторону.

"Представьте, что Филипп — это человек, который всю жизнь был окружен своей компанией, близкими людьми. И сейчас они оказались по ту сторону баррикад. И он, зная все, делает выбор. Он же понимает, что после этого его отношения с Пугачевой и Галкиным, со многими другими будут разрушены навсегда", — объяснил Соловьёв в своей авторской программе.

Телеведущий подчеркнул, что Киркорова теперь ждут санкционные списки и травля.

"Он свой выбор сделал. Киркоров мог оказаться с другой стороны, но он оказался здесь, с нами", — сказал тележурналист.

Ранее Мария Шукшина высказалась о встрече Филиппа Киркорова с ранеными военнослужащими. Актриса сравнила певца с волком, который по ошибке попал в псарню.