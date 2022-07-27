Специалист по самореализации Ирина Бенетт в беседе с Pravda.Ru рассказала, почему женщины выбирают строить карьеру, а не создавать семью. Как отметила эксперт, россиянки стремятся и работать, и воспитывать детей, но вынуждены сосредоточиться на чём-то одном из-за обстановки в стране.
"Сейчас в России недостаточно стабильности. Специалисты фиксируют крайне высокий уровень безработицы, маленькие зарплаты и огромный процент разводов. У нас в стране нет чёткого механизма, который запускается после расставания пары и обязывает мужчину тоже обеспечивать ребёнка. Экономическая незащищённость женщины очень высока", — объяснила коуч.
Поэтому россиянки пытаются в первую очередь создать собственный фундамент, подчеркнула собеседница издания. По её мнению, только после этого женщины формируют семью.
"Создание семьи и создание карьеры — это далеко не взаимоисключающие процессы. Они идут параллельно", — заключила Бенетт.
Ранее она рассказала, как понять, что человек является абьюзером в отношениях. Также эксперт по вопросам психологии раскрыла причины токсичного поведения.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Американский наёмник поделился мнением об анонсированном Украиной контрнаступлении на Херсон.