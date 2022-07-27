Бенетт: россиянки отказываются от семьи из-за экономической незащищённости

Специалист по самореализации Ирина Бенетт в беседе с Pravda.Ru рассказала, почему женщины выбирают строить карьеру, а не создавать семью. Как отметила эксперт, россиянки стремятся и работать, и воспитывать детей, но вынуждены сосредоточиться на чём-то одном из-за обстановки в стране.

"Сейчас в России недостаточно стабильности. Специалисты фиксируют крайне высокий уровень безработицы, маленькие зарплаты и огромный процент разводов. У нас в стране нет чёткого механизма, который запускается после расставания пары и обязывает мужчину тоже обеспечивать ребёнка. Экономическая незащищённость женщины очень высока", — объяснила коуч.

Поэтому россиянки пытаются в первую очередь создать собственный фундамент, подчеркнула собеседница издания. По её мнению, только после этого женщины формируют семью.

"Создание семьи и создание карьеры — это далеко не взаимоисключающие процессы. Они идут параллельно", — заключила Бенетт.

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