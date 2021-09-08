EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС
Следователь раскрыл новые подробности об убийстве двух школьниц в Киселёвске
Песков: ЦРУ причастно к задержанию россиян в Белоруссии
Вместе с главой МЧС погиб оператор съемочной группы
Звезда сериала "Пятницкий" Батырев слукавил в беседе с Корчевниковым
Пострадавшим при взрыве газа в Ногинске выплатят материальную помощь
Pravda.Ru опровергла ранее опубликованную информацию о "Росбалте"
Богомолов сравнил кабинки для голосования с общественными уборными
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб при спасении человека

Эксперт Беннет рассказала, почему люди становятся абъюзерами в отношениях

Общество

В наше время исследуют тему абъюзивных отношений. В Сети существует много тестов и памяток, чтобы проверить своего партнёра на токсичность. Однако иногда мы можем стать источником боли для близкого человека.

Эксперт Беннет рассказала, почему люди становятся абъюзерами в отношениях

Журналисты Pravda. Ru обсудили природу абъюзеров с Ириной Беннет, экспертом по вопросам психологии. Она рассказала, что делать человеку, если он сам обижает своего партнёра и хочет остановиться.

Осознаёт ли себя абъюзер

Специалист объяснила, что понимание ситуации у абъюзера зависит от его умения проработать свои мысли и поступки, похода к психологу. По данным эксперта, токсичный человек в отношениях, как правило, чувствует себя отлично, в отличие от жертвы. Ирина Беннет объяснила:

"У абъезера всё хорошо, он пообщался, унизил или загрузил, или каким-то образом сбил настроение жертве — и у него всё хорошо".

Почему он так себя ведёт

Эксперт привёл причины жестоких поступков человека в отношениях:

  • травма в детстве;
  • проблемные отношения с родителями-абъюзерами.

"Он таким образом как бы выгружает свою травму, ему от этого становится легче. То есть ему самому внутреннее плохо, и когда он причиняет боль другим людям, ему становится легче", — пояснила суть абъюза Ирина Беннет.

Как перестать ранить партнёра

Специалист подчеркнула, что обычно абъюзеры не чувствуют эту проблему. Если человек всё же осознал её, ему поможет дипломированный психотерапевт. Он использует современные методики, через которые пациент способен проработать травмы верным образом, а не вредить любимым людям.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Сатья • С чего начинается абьюз
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Без нормативов и шаблонов: сможет ли Москва "приблизить" Дальний Восток?
Песков: ЦРУ причастно к задержанию россиян в Белоруссии
Вместе с главой МЧС погиб оператор съемочной группы
Звезда сериала "Пятницкий" Батырев слукавил в беседе с Корчевниковым
Лавров заявил, что на Украине и в Прибалтике активизируются национал-радикалы
Пострадавшим при взрыве газа в Ногинске выплатят материальную помощь
CNN "разоблачила" ЦРУ из-за новых "доказательств" вины РФ по MH-17
В Дагестане уволен замдиректора школы, где девочкам запрещали ходить без косынок
Pravda.Ru опровергла ранее опубликованную информацию о "Росбалте"
Богомолов сравнил кабинки для голосования с общественными уборными
Популярное
Российский шоу-бизнес
Виторган намекнул на причину развода с Собчак

Максим Виторган развёлся с Ксенией Собчак в 2019 году. Тогда актёр сочинил подробный пост о том, почему люди расстаются. И только теперь Виторган опубликовал текст двухлетней давности. В нём он проливает свет на причину разрыва с Собчак.

Виторган намекнул на причину развода с Собчак
Эксперт Роспотребнадзора назвала самый опасный симптом коронавируса
Здоровье
Эксперт Роспотребнадзора назвала самый опасный симптом коронавируса
Мир. Новости мира
Эксперт объяснил, кто мог атаковать талибов* с воздуха
Российский шоу-бизнес
Ушёл из жизни сценограф Пугачёвой Борис Краснов
Усам Оздемиров Без нормативов и шаблонов: сможет ли Москва "приблизить" Дальний Восток? Усам Оздемиров Любовь Степушова CNN "разоблачила" ЦРУ из-за новых "доказательств" вины РФ по MH-17 Любовь Степушова Василий Амирджанов Володин считает перспективу революции фатальной. Обоснованно? Василий Амирджанов
Новости Украины
Пан или пропал: почему Зеленский настойчиво ищет встречи с Путиным
Зарубежный
Выяснилось, как именно умер Жан-Поль Бельмондо
Украина рассчитывает управлять "Северным потоком-2"
Мир. Новости мира
Украина рассчитывает управлять "Северным потоком-2"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников