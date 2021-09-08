Эксперт Беннет рассказала, почему люди становятся абъюзерами в отношениях

В наше время исследуют тему абъюзивных отношений. В Сети существует много тестов и памяток, чтобы проверить своего партнёра на токсичность. Однако иногда мы можем стать источником боли для близкого человека.

Журналисты Pravda. Ru обсудили природу абъюзеров с Ириной Беннет, экспертом по вопросам психологии. Она рассказала, что делать человеку, если он сам обижает своего партнёра и хочет остановиться.

Осознаёт ли себя абъюзер

Специалист объяснила, что понимание ситуации у абъюзера зависит от его умения проработать свои мысли и поступки, похода к психологу. По данным эксперта, токсичный человек в отношениях, как правило, чувствует себя отлично, в отличие от жертвы. Ирина Беннет объяснила:

"У абъезера всё хорошо, он пообщался, унизил или загрузил, или каким-то образом сбил настроение жертве — и у него всё хорошо".

Почему он так себя ведёт

Эксперт привёл причины жестоких поступков человека в отношениях:

травма в детстве;

проблемные отношения с родителями-абъюзерами.

"Он таким образом как бы выгружает свою травму, ему от этого становится легче. То есть ему самому внутреннее плохо, и когда он причиняет боль другим людям, ему становится легче", — пояснила суть абъюза Ирина Беннет.

Как перестать ранить партнёра

Специалист подчеркнула, что обычно абъюзеры не чувствуют эту проблему. Если человек всё же осознал её, ему поможет дипломированный психотерапевт. Он использует современные методики, через которые пациент способен проработать травмы верным образом, а не вредить любимым людям.

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