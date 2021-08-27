Юрист Гордейчик и психолог Шарко рассказали, как безопасно выйти из отношений

В Екатеринбурге за убийство жены судят Дмитрия Журавлёва. Его жертвой была популярная инстаграм-блогер Кристина Журавлёва. Мама жертвы утверждала, что дочка несколько месяцев назад хотела развестись с мужчиной, однако он отвергал это решение. Журналисты Pravda. Ru поговорили с психологами и выяснили, как безопасно уйти от партнёра, избежать убийства.

Обратиться за помощью

Кандидат юридических наук Алёна Гордейчик объяснила, что перед разрывом отношений необходимо обратиться за помощью к родственникам и друзьям. Нужен знакомый, который может выслушать опасения о возможной опасности и что-то посоветовать. Также важно изолировать человека от партнёра:

"Прежде всего, человека нужно переместить в безопасное место, если ему опасно оставаться рядом с насильником, если это психологическое насилие".

Кроме того, по словам специалиста, не стоит забывать о вопросе социализации после перемещения. Людям, которые боятся своих бывших партнёров, надо помогать в трудоустройстве и определении ребёнка в садик или школу.

"Насилие — это ненормально"

Экспертиза показала, что обвиняемый в убийстве Дмитрий — вменяемый. В суде он говорил, что много лет подвергался психологическому и физическому насилию, не мог уйти от Кристины. Мужчина признал вину, но объяснил, что просто не выдержал очередное унижение.

Психолог Светлана Шарко напомнила, что защищать себя и своё достоинство — это нормально, однако нужно во время принимать меры, чтобы не доводить ситуацию до трагедии.

"Люди должны понимать, что насилие — это ненормально. И если есть насилие, значит, надо уходить", — пояснила специалист.

Если вам страшно уйти от своего партнёра или он применяет насилие, вы можете позвонить по следующим номерам поддержки:

8 800 7000 600 — центр "Анна", с 07:00 до 21:00;

8 499 901 02 01 — центр "Сёстры", с 10:00 до 20:00.

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