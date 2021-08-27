Близкие предполагаемого убийцы Журавлёвой рассказали о его состоянии в браке

В Екатеринбурге судят Дмитрия Журавлёва, которого обвиняют в убийстве жены Кристины Журавлёвой. Она была популярным инстаграм-блогером.

В качестве свидетелей защиты выступили близкие люди Дмитрия. Они заявили, что совместная жизнь с супругой изменила его. Он стал хуже выглядеть, перестал общаться с родными, за исключением моментов, когда занимал деньги. У пары были серьёзные проблемы с финансами.

Дмитрий сообщил, что несколько лет страдал от физического и психологического насилия. Он признал вину, однако пояснил, что убил Кристину, потому что не выдержал во время очередного конфликта.

"У нас были ссоры постоянно, она меня била, унижала. Я просто не сдержался, не выдержали нервы, эмоции нахлынули", — объяснил подозреваемый.

Также он заявлял, что резал себе вены, когда было тяжело из-за оскорблений и унижений.

Мама погибшей Кристины в показаниях отметила, что она звонила за несколько месяцев до трагедии. Девушка хотела развестись с Дмитрием, но противился этому решению.

Следующее заседание назначено на 8 сентября.

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