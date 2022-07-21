Шукшина о перспективе потреблять в пищу насекомых: "Никакого импортозамещения"

Марию Шукшина поразила новость о том, что в России намерены производить продукты с пищевыми добавками из сверчков. Актриса считает, что нужно развивать науку, а не сверчков есть.

Звезду кинематографа не обрадовало сообщение о том, что насекомых будут перемалывать в муку и кормить этим россиян.

"Есть насекомых будут заставлять и в России тоже. Издевательскими выглядят слова о том, что это якобы делается в рамках импортозамещения. Не станкостроение восстанавливаем, не науку отечественную возрождаем, а предлагаем людям сверчков есть", — поделилась мнением актриса.

Шукшина увидела в этом попытку исполнять указания "западных хозяев".

"Так что никакого импортозамещения", — заключила Мария Васильевна.

Ранее доктор Александр Мясников объяснил, почему насекомые станут нашей основной пищей.