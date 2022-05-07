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Автор Елена Былкина

Доктор Мясников уверен, что насекомые станут нашей основной пищей

Общество

Доктор Мясников уверен, что людям придётся в будущем есть насекомых из-за нехватки продуктов питания.

Телеведущий объяснил, что человечеству придётся питаться насекомыми, так как население Земли стремительно растёт.

"Потребление мяса увеличилось в 5 раз! К 2050 году население Земли ожидается 9,1 млрд человек, а потребность в мясе превысит 500 млрд кг!" — рассказал теледоктор.

Мясников отмечает, что на планете Земля не будет хватать пастбищ и воды.

"Уже сегодня набирает обороты производство муки из насекомых, печений, хлопьев…. Самое время есть пельмени — потом они будут из кузнечиков!" — сказал медик.

Ранее Александр Мясников сравнил изоляцию РФ с континентальной блокадой при Наполеоне.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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