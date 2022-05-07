Доктор Мясников уверен, что людям придётся в будущем есть насекомых из-за нехватки продуктов питания.
Телеведущий объяснил, что человечеству придётся питаться насекомыми, так как население Земли стремительно растёт.
"Потребление мяса увеличилось в 5 раз! К 2050 году население Земли ожидается 9,1 млрд человек, а потребность в мясе превысит 500 млрд кг!" — рассказал теледоктор.
Мясников отмечает, что на планете Земля не будет хватать пастбищ и воды.
"Уже сегодня набирает обороты производство муки из насекомых, печений, хлопьев…. Самое время есть пельмени — потом они будут из кузнечиков!" — сказал медик.
Ранее Александр Мясников сравнил изоляцию РФ с континентальной блокадой при Наполеоне.
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