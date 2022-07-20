Суд прекратил дело в отношении Хованского* из-за истечения срока давности

Сотрудники пресс-службы судов Санкт-Петербурга рассказали, что правоохранители закрыли дело против популярного блогера Юрия Хованского*.

"Суд прекратил уголовное преследование в отношении Хованского", — заявили представители правоохранителей.

Причиной послужило истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Ранее блогера заподозрили в оправдании терроризма. Известно, что Хованский извинился за песню о теракте в Норд-Осте.

*внесён Росфинмониторингом в реестр лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму или экстремизму