Собчак с отчаянием молит Набиуллину: "Дайте нам забрать честно заработанное"

Ксения Собчак написала главе Центробанка Эльвире Набиуллиной письмо, полное отчаяния и мольбы. Журналистка отметила, что владельцы долларовых вкладов оказались в безвыходной ситуации.

Собчак похвалила Набиуллину за профессионализм и за "блестящие" управленческие решения, которые позволили предотвратить крах финансовой системы страны.

Звезда ТВ и интернета признаётся, что обратиться к главе Центробанка её заставило отчаяние. Ксения рассказала о трудностях, с которыми столкнулись владельцы вкладов в иностранной валюте. Она назвала ситуацию "патовой".

Собчак отметила, что банки "офигели" (она выразилась нецензурно). Журналистка объяснила, что финансовые учреждения ставят "адовые комиссии" за хранение долларов.

"Выводить их в дружественные страны не дают Ваши ограничительные запреты. Многие люди честным трудом зарабатывали свои деньги в России, и не хотят переводить их в рубли. Тем временем, доллар сейчас по 55, Вы будете делать всё, чтобы он ослаб хотя бы до 70", — пишет Ксения Анатольевна.

Собчак задаётся вопросом, зачем сейчас менять доллары на рубли, отмечая, что после 1998 года многие люди хранят деньги в долларах, так как потеряли веру в рубль.

"Так дайте возможность нам просто забрать честно заработанное, и остаться в долларовой зоне!" — попросила знаменитость.

Журналистка пообещала, что как только курс в России не будет искусственным, они всё вернут в Россию. Для убедительности Собчак поклялась Филиппом Киркоровым.

Ксения пожаловалась, что россиян "жмут со всех сторон"

"На Западе банки счета не открывают, а здесь вводят сумасшедшие проценты. Нельзя принуждать людей хранить то, что копили на пенсию в невыгодной для них форме. Снимите лимиты на переводы! Будьте человеком!" — взмолилась Собчак.

Ранее Ксения Анатольевна назвала курс рубля искусственным и посоветовала открывать счета в Грузии.