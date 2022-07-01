Собчак назвала курс рубля искусственным: "Открывайте счета в Грузии"

Ксения Собчак уверена, что перспектив у накоплений в иностранной валюте в России немного. Журналистка посоветовала открывать счета в банках Грузии и Армении.

Собчак порадовалась тому, что россиян стали меньше ограничивать в правах, так как разрешили переводить до 1.000.000$ в месяц на любой банковский счет других стран.

"Так, глядишь, разрешат скоро и наличные доллары снимать в банках (не дадут, их тупо нет)" — написала телеведущая.

Ксения Анатольевна дала своим подписчикам "совет от сердца".

"Открывайте счета в Грузии, Армении, и т д. С таким искусственным курсом рубля перспектив в иностранных накоплениях в России у нас всех немного", — поделилась своим мнением журналистка.

Собчак объяснила, почему, с её точки зрения, были приняты послабления с переводом средств.

"Все это сделано, чтобы хоть как-то справится с курсом рубля, такой курс как сейчас крайне не выгоден экономике страны. Только с тотальной дедолларизацией думаю это не оч поможет", — отметила журналистка.

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