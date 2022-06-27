Экономист Баженов уверен, что вслед за техническим дефолтом наступит обычный

Экономист и преподаватель ВШЭ Григорий Баженов объяснил, как технический дефолт отразиться на обычных гражданах.

Баженов отметил, что ждать перемен "в моменте" не стоит. Он призвал акцентировать внимание не на дефолте, а на том, что в целом происходит с российской экономикой, которая пострадала из-за санкций после начала спецоперации на Украине.

"Дефолт — это здесь следствие, а не причина. Санкции, разрыв экономических, технологических и торговых связей, трансформационный спад российской экономики — вот что действительно важно", — сказал экономист в интервью Ксении Собчак.

Баженов предупредил, что ничего хорошего всё это не предвещает.

"Всё самое плохое уже произошло: мы отрезаны от внешних финансов", — объяснил эксперт.

Экономист рассказал, в каком случае вслед за техническим дефолтом может наступить обычный.

"Если оплату произвести по указанной схеме (в рублях, — Прим. ред.) так и не выйдет, наступит обычный дефолт Но это ничего не поменяет. Ситуация плохая не потому что дефолт, а потому что ограничения из-за СВО являются серьёзным ударом для российской экономики.

Экономист Баженов ранее предсказал ослабление рубля и укрепление доллара.