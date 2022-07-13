Семейная драма произошла в Подмосковье. Муж-патриот призвал полицию наказать жену, недовольную спецоперацией на Украине.
Возмутило верного гражданина своей страны то, что его жена активно критикует решения российского руководства в вопросах проведения специальной военной операции.
Он "попросил принять меры к своей супруге" за "антироссийские настроения". Особенно мужчину задело и то, что жена "настраивает против правительства" ребёнка.
Ранее сообщалось, отношения между Марией Машковой и Владимиром Машковым безнадёжно испортились после начала спецоперации на Украине. Отец и дочь не сошлись в своих взглядах на происходящее.
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Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.