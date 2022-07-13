В Подмосковье мужчина заявил в полицию на жену за критику спецоперации

Семейная драма произошла в Подмосковье. Муж-патриот призвал полицию наказать жену, недовольную спецоперацией на Украине.

Возмутило верного гражданина своей страны то, что его жена активно критикует решения российского руководства в вопросах проведения специальной военной операции.

Он "попросил принять меры к своей супруге" за "антироссийские настроения". Особенно мужчину задело и то, что жена "настраивает против правительства" ребёнка.

Ранее сообщалось, отношения между Марией Машковой и Владимиром Машковым безнадёжно испортились после начала спецоперации на Украине. Отец и дочь не сошлись в своих взглядах на происходящее.