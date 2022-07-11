Эксперт посоветовал обращать внимание на активы при выборе пенсионного фонда

Коммерческий директор акционерного общества "НПФ Эволюция" Олег Мошляк объяснил, как правильно выбрать негосударственный пенсионный фонд. Специалист посоветовал изучить активы, рейтинг и доходность организации.

"Чем крупнее НПФ и чем больше под его управлением активов, тем он более устойчив к возможным рискам и негативным внешним факторам", — сказал эксперт, слова которого приводит URA.RU.

Вместе с этим собеседник издания указал на важность удобства услуг негосударственного пенсионного фонда и высокого качества онлайн-платформ для клиентов. По словам Мошляка, нужно проанализировать доходность фонда за последние пять лет. Как подчеркнул специалист, прибыль компании должна быть стабильной.

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