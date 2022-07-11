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Эксперт посоветовал обращать внимание на активы при выборе пенсионного фонда

Общество

Коммерческий директор акционерного общества "НПФ Эволюция" Олег Мошляк объяснил, как правильно выбрать негосударственный пенсионный фонд. Специалист посоветовал изучить активы, рейтинг и доходность организации.

Эксперт посоветовал обращать внимание на активы при выборе пенсионного фонда

"Чем крупнее НПФ и чем больше под его управлением активов, тем он более устойчив к возможным рискам и негативным внешним факторам", — сказал эксперт, слова которого приводит URA.RU.

Вместе с этим собеседник издания указал на важность удобства услуг негосударственного пенсионного фонда и высокого качества онлайн-платформ для клиентов. По словам Мошляка, нужно проанализировать доходность фонда за последние пять лет. Как подчеркнул специалист, прибыль компании должна быть стабильной.

Ранее эксперты SuperJob провели исследование и выяснили, какую пенсию граждане России считают достойной. По данным опроса, регулярная выплата должна составлять 43 тысячи рублей.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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