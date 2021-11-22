Размер достойной пенсии назвали жители РФ

Пенсию в размере 43 тысячи рублей назвали достойной россияне в ходе опроса, проведённого SuperJob.

Как сообщает РБК со ссылкой на данные исследования, по сравнению с прошлым годом сумма пенсии, которую считают достойной жители РФ, увеличилась на 8%.

В сообщении отмечается, что пожелания относительно размера пенсии отличались в зависимости от возраста опрошенных. Молодые люди сочли достойной пенсию в сумме 35,8 тысяч рублей, россияне старше 45 лет — 45 тысяч рублей.

Согласно результатам опроса, в крупнейших городах РФ увеличилось число респондентов, полагающих, что они смогут прожить на пенсию после достижения соответствующего возраста. Среди опрошенных оказалось 24% тех, кто рассчитывает на государственную пенсию. В 2009 году их было всего 7%.

Ещё 28% участников опроса заявили, что после достижения пенсионного возраста продолжат работать и жить на зарплату. На собственные сбережения рассчитывают 14% респондентов.

Кроме того, 7% опрошенных полагаются на доход от сдачи в аренду недвижимости и дивиденды, 4% — на выплаты негосударственных пенсионных фондов.

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