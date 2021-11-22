EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Поклонники с трудом "опознали" Диану Гурцкую на фото Игоря Николаева
Пятую волну COVID-19 объявили во Франции из-за резкого роста заболеваемости
Дежа вю: в годовщину Майдана толпа бушевала у Офиса Зеленского
В Приморье из-за циклона остались без света тысячи жителей
Роксана Бабаян бедствует из-за "копеечной пенсии"
Биолог Баранова: вакцинацию от COVID-19 среди детей нужно сделать добровольной
Цены на красную икру побили исторический максимум
Румен Радев лидирует во втором туре на президентских выборах в Болгарии
Самогонные аппараты — на учёт: ноу-хау от Совфеда

Размер достойной пенсии назвали жители РФ

Общество

Пенсию в размере 43 тысячи рублей назвали достойной россияне в ходе опроса, проведённого SuperJob.

Размер достойной пенсии назвали жители РФ

Как сообщает РБК со ссылкой на данные исследования, по сравнению с прошлым годом сумма пенсии, которую считают достойной жители РФ, увеличилась на 8%.

В сообщении отмечается, что пожелания относительно размера пенсии отличались в зависимости от возраста опрошенных. Молодые люди сочли достойной пенсию в сумме 35,8 тысяч рублей, россияне старше 45 лет — 45 тысяч рублей.

Согласно результатам опроса, в крупнейших городах РФ увеличилось число респондентов, полагающих, что они смогут прожить на пенсию после достижения соответствующего возраста. Среди опрошенных оказалось 24% тех, кто рассчитывает на государственную пенсию. В 2009 году их было всего 7%.

Ещё 28% участников опроса заявили, что после достижения пенсионного возраста продолжат работать и жить на зарплату. На собственные сбережения рассчитывают 14% респондентов.

Кроме того, 7% опрошенных полагаются на доход от сдачи в аренду недвижимости и дивиденды, 4% — на выплаты негосударственных пенсионных фондов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Сколько ты будешь получать на пенсии? (Как узнать?)
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Пятую волну COVID-19 объявили во Франции из-за резкого роста заболеваемости
Тысячи россиян требуют жестоко наказать убийц кота Кузи: пять лет минимум
Дежа вю: в годовщину Майдана толпа бушевала у Офиса Зеленского
В Якутии зафиксировали сильнейшие морозы до минус 50 градусов
В Приморье из-за циклона остались без света тысячи жителей
Роксана Бабаян бедствует из-за "копеечной пенсии"
Биолог Баранова: вакцинацию от COVID-19 среди детей нужно сделать добровольной
Цены на красную икру побили исторический максимум
Румен Радев лидирует во втором туре на президентских выборах в Болгарии
Самогонные аппараты — на учёт: ноу-хау от Совфеда
Популярное
Мир. Новости мира
В Варшаве обижены: Минск и Москва выставляют Польшу "бесчеловечной страной"

В Варшаве вновь выступили с обвинениями в адрес Москвы и Минска. Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Россия и Белоруссия якобы ведут информационную кампанию против его страны.

В Варшаве обижены: Минск и Москва выставляют Польшу "бесчеловечной страной"
Дерипаска резко раскритиковал Ходорковского
Политика. Новости и аналитика
Дерипаска резко раскритиковал Ходорковского
Силовые структуры
WSJ: американские авианосцы стали беспомощными из-за России
Мир. Новости мира
Миропорядок по-китайски: единой глобальной "деревне" пора задать разумные тренды
Ирина Шлионская "Дело Александрова": элитный бордель по-советски Ирина Шлионская Дмитрий Соколов "Кукушка" и другие смертельные игры русских офицеров Дмитрий Соколов Усам Оздемиров Миропорядок по-китайски: единой глобальной "деревне" пора задать разумные тренды Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
"Великая финская стена": в Финляндии предложили отгородиться от России
Южная Америка
Украинский журналист: Россия признала выборы в Никарагуа из благодарности
В Кремле напомнили Эрдогану, что центр тюркского мира находится на Алтае
Мир. Новости мира
В Кремле напомнили Эрдогану, что центр тюркского мира находится на Алтае
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников